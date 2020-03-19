Зараженный коронавирусом депутат Рады ответил на обвинения Зеленского

Зараженный коронавирусом депутат Верховной Рады Сергей Шахов ответил на обвинения в «кнопкодавстве» со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет «Украинская правда».

Шахов отметил, что проверить, был ли он на заседании, легко: достаточно зайти на сайт парламента и посмотреть, регистрировался ли он.

«Я хочу сказать Владимиру Зеленскому. Пожалуйста, обратите внимание на ваш секретариат. Господин президент, вас очень сильно подставляют… Ни я, ни тем более мои коллеги вместо меня не голосовали», — подчеркнул нардеп.

Накануне Зеленский выразил возмущение из-за того, что депутат Шахов хотя и отсутствовал в Раде по причине изоляции, каким-то образом голосовал. По словам главы государства, виноваты в этом «кнопкодавы» — коллеги парламентария.

Ранее Шахов подтвердил наличие у него коронавирусной инфекции. О том, что Шахов заразился коронавирусом, впервые заявило украинское издание «Страна.ua». Журналисты опубликовали выписку из болезни депутата, где говорится, что результат его теста на коронавирус оказался положительным.

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