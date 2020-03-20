Кирилл Серебренников дал десять экспертных советов по сидению дома

Театральный режиссер Кирилл Серебренников, полтора года находившийся под домашним арестом из-за обвинений в мошенничестве по делу «Седьмой студии», дал десять советов о том, как правильно сидеть дома во время карантина на фоне пандемии коронавируса. Запись его экспертной речи опубликована на YouTube-канале театра «Гоголь-центр», худруком которого работает Серебренников.
«Меня как специалиста по самоизоляции... по изоляции... попросили сформулировать пункты, как лучше всего провести время одному», — объяснил режиссер.
Он посоветовал учиться искать только положительное в карантине — в этом случае жизнь в самоизоляции «не будет такой уж бесполезной». Серебренников призвал сконцентрироваться, разобрать свою жизнь по пунктам, начав с вопросов: «Кто есть я?» и «Что самое важное для меня в жизни?»
Режиссер предложил вести дневник, чтобы фиксировать происходящее, — позже это может оказаться подспорьем для самоанализа. Свободное время он посоветовал тратить на прочтение «толстых книг». Серебренников также напомнил, что важно правильно питаться и не забывать заниматься спортом и творчеством.
Среди других советов — написание мемуаров и изучение иностранных языков. Режиссер также предложил возобновить дистанционное общение с забытыми друзьями, бывшими возлюбленными, одноклассниками. Главный, по словам режиссера, совет — получать удовольствие от своих занятий.
Обыски и аресты по делу «Седьмой студии» начались в мае 2017 года. 22 августа того же года изначально проходивший по нему свидетелем Кирилл Серебренников был задержан и помещен под домашний арест. 8 апреля 2019-го стало известно, что мера пресечения для режиссера была изменена на подписку о невыезде. Следствие утверждает, что обвиняемые с 2011 по 2014 год присвоили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных труппе из госбюджета на проект «Платформа».
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения