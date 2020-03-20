Подтверждена ошибочность теории струн

Ученые Университета Кембриджа в Великобритании смогли подтвердить ошибочность некоторых разновидностей теории струн, которые предсказывали существование гипотетических частиц аксионов с определенными характеристиками. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Хотя для аксионов неизвестна точная масса, ряд теорий предсказывает, что она должна варьироваться от примерно одной миллионной массы электрона до нулевой массы. Эти частицы также способны превращаться в фотоны, проходя через магнитные поля. Кроме того, фотоны также могут быть преобразованы в аксионы при определенных условиях. Частота такого переключения зависит от свойств аксионов. Некоторые ученые предполагают, что может существовать целый класс аксионоподобных частиц, обладающих диапазоном значений конвертируемости.

Подходящей средой для преобразования аксионоподобных частиц являются скопления галактик, где космическое пространство пронизано магнитными полями. Исследователи изучили с помощью космического телескопа Chandra рентгеновские лучи, которые испускаются поглощающей вещество сверхмассивной черной дырой в созвездии Персей. Если аксионоподобные частицы существуют, ученые должны были обнаружить искажения, однако эти искажения отсутствовали. Таким образом, удалось исключить большинство типов аксионоподобных частиц с массой ниже примерно одной миллионной миллиардной доли электрона.

Ученые не исключают вероятности, что могут существовать аксионоподобные частицы с более низкими значениями конвертируемости, остающиеся недоступными для современных методов наблюдения. Однако другой возможной интерпретацией результатов наблюдения может быть то, что этих частиц нет вовсе.

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