Раскрыта тайна происхождения материи во Вселенной

Ученые Мичиганского университета и Института перспективных исследований в США выяснили, что избыток вещества над антивеществом может объясняться существованием процесса, называемого аксиогенезом. Об исследовании, которое раскрывает тайну происхождения Вселенной, рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Аксион — это гипотетическая частица, которая в миллиард раз легче протона и редко взаимодействует с обычной материей. По мнению специалистов, его существование способно объяснить несколько важных проблем физики. Одна из них — сильная CP-проблема — заключается в том, что сильное ядерное взаимодействие остается неизменным, если квантовую систему подвергнуть операции зеркального отражения с одновременной заменой всех частиц на античастицы (CP-симметрия). Кроме того, аксион является кандидатом на роль частицы темной материи. В новой работе ученые утверждают, что аксион объясняет дефицит антивещества во Вселенной.

По мнению исследователей, вращение аксиона высвобождает энергию, которая превращается в барионы (частицы обычного вещества). Это породило бы каскадный эффект, который в итоге привел к доминированию вещества над антивеществом.

Когда частицы вещества и антивещества взаимодействуют, они взаимно уничтожаются. В первые доли секунды после Большого взрыва вещество и антивещество существовали в равных количествах. Эта симметрия препятствовала преобладанию одного типа материи над другим, однако в дальнейшем что-то привело к нарушению равновесия.

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