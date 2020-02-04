Раскрыто спасение Вселенной от полного уничтожения

Физики Калифорнийского университета в Беркли предложили возможное решение одной из больших проблем в физике, называемой барионной асимметрией Вселенной и заключающейся в необъяснимом преобладании обычной (барионной) материи над антиматерией. Согласно ученым, ключевую роль сыграл гипотетический тип нейтрино, который послужил спасением от полной аннигиляции вещества. О результатах научной работы кратко сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Для объяснения барионной асимметрии, а также различных свойств нейтрино физики прибегают к модели, называемой механизмом качания (seesaw mechanism). Она вводит пока еще не наблюдавшееся стерильное нейтрино для каждого из трех ароматов (разновидностей) нейтрино: электронного, мюонного и тау-нейтрино. Стерильное нейтрино гораздо массивнее известных нейтрино.

Ученые раскрыли, что стерильные нейтрино в ранней Вселенной должны легче распадаться на частицы, чем на античастицы. Одним из следствий этого является формирование космических струн — гипотетических астрономических объектов, представляющих собой складку пространства-времени. Космические струны возникли перед периодом космологической инфляции, когда Вселенная расширялась ускоренно. Исследователи считают, что струны оставили после себя гравитационные волны, которые могут быть зафиксированы разрабатываемыми сейчас инструментами.

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