Французы рекордно доверились Макрону после его обращения о коронавирусе

Более половины французов доверяют президенту Франции Эммануэлю Макрону и его мерам по борьбе с коронавирусом. Такие данные приводит исследовательский центр Harris Interactive, который провел опрос для телеканала LCI. Всего в опросе приняли участие 917 человек.

Рейтинг доверия французского лидера составил рекордные 52 процента и вырос на 13 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом, Макрону впервые более чем за два года удалось пробить отметку в 50 процентов. В декабре 2018 года его рейтинг доверия составил 31 процент.

Опрос проводился с 17 по 19 марта — после того, как 16 марта президент Франции Эммануэль Макрон обратился к нации в телевизионном обращении в связи с ситуацией с коронавирусом. Он сообщил о вводе ограничений на поездки по стране с 17 марта не менее чем на две недели и о закрытии границ Евросоюза и стран Шенгенской зоны.

Ранее 19 марта сообщалось, что во Франции не состоится запланированный на май Каннский фестиваль из-за распространения коронавируса.

По последним данным, во Франции коронавирус обнаружен у более 12 600 человек, умерли 450 инфицированных. Общее число погибших в мире из-за коронавируса достигло отметки более 11 тысяч, вылечились — более 87 тысяч человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!