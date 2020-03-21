Акула схватила молодую женщину

В австралийском штате Квинсленд в результате нападения акулы пострадала молодая женщина. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Инцидент произошел, когда пострадавшая плавала возле лодки, находившейся в море недалеко от города Кэрнс на восточном побережье Австралии. Хищная рыба схватила ее за руку, но женщина смогла вырваться и вернуться в лодку.
О происшествии сообщили на берег. Когда лодка с раненой женщиной достигла пристани, ее уже ждала скорая помощь. Пострадавшую доставили в больницу и обработали раны на поврежденной руке. Ее состояние оценивается как стабильное.
20 февраля сообщалось, что серфер на пляже в американском округе Нью-Смирна-Бич, штат Флорида, снял на видео десятки акул, которые охотились на рыбу на мелководье. Он закричал находившимся в воде людям, чтобы они выбирались на берег, и похвастался роликом перед другими серферами на пляже.