Акула схватила молодую женщину

В австралийском штате Квинсленд в результате нападения акулы пострадала молодая женщина. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Инцидент произошел, когда пострадавшая плавала возле лодки, находившейся в море недалеко от города Кэрнс на восточном побережье Австралии. Хищная рыба схватила ее за руку, но женщина смогла вырваться и вернуться в лодку.

О происшествии сообщили на берег. Когда лодка с раненой женщиной достигла пристани, ее уже ждала скорая помощь. Пострадавшую доставили в больницу и обработали раны на поврежденной руке. Ее состояние оценивается как стабильное.

20 февраля сообщалось, что серфер на пляже в американском округе Нью-Смирна-Бич, штат Флорида, снял на видео десятки акул, которые охотились на рыбу на мелководье. Он закричал находившимся в воде людям, чтобы они выбирались на берег, и похвастался роликом перед другими серферами на пляже.

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