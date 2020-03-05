Нападение агрессивной рыбы на дайверов попало на видео

Нападение агрессивной рыбы на группу дайверов попало на видео. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В среду, 22 января, в сети появились кадры, на которых группа дайверов вынуждена защищаться от нападения голубоперого балистода недалеко от побережья Бали. Вначале он кидается на одного из участников погружения, но тот успевает оттолкнуть его рукой. Через несколько секунд агрессивная рыба атакует второго дайвера, а затем набрасывается на оператора.

Исследователи рассказали, что рыбы этого вида, как правило, нападают на аквалангистов в местах с песчаным дном, где в сезон размножения они строят свои гнезда. Они пытаются прогнать дайверов, чтобы защитить отложенные в гнезда яйца.

Укусы рыб семейства спинороговых не ядовиты, но острые зубы оставляют на коже человека большие раны. Сообщается, что во время погружения, снятого на видео, ни один из дайверов не пострадал.

Голубоперый балистод — тропическая рыба из семейства спинороговых. Представители этого вида преимущественно обитают в Красном море, а также в Индийском и Тихом океанах от побережья Южной Африки до Японии.

Ранее сообщалось о группе аквалангистов, которые накормили полсотни голодных акул и попали на видео. Несмотря на то, что эти хищники довольно агрессивны в дикой природе, на кадрах они игриво плавают вокруг дайверов.

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