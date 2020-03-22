Сделавший Меркель прививку врач заразился коронавирусом

Врач, сделавший канцлеру Германии Ангеле Меркель прививку, оказался заражен коронавирусом. Об этом сообщил в воскресенье, 22 марта, представитель кабмина Штеффен Зайберт, передает ТАСС.

В связи с этим политик отправлена на карантин и будет работать удаленно.

До этого Меркель выступила в Берлине с заявлением по пандемии коронавируса. Канцлер поблагодарила всех, кто на фоне распространения коронавируса отказался от социальных контактов. Ранее сообщалось, что в стране запретят людям встречаться более чем по двое. Исключение сделают для тех, кто проживает под одной крышей.

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21 марта пользователи сети восхитились главой правительства, которую заметили в супермаркете с тележкой с вином и туалетной бумагой. Они похвалили ее за то, что она пришла в магазин одна, «в тяжелые времена коронавируса». «Остается только надеяться, что ей удалось сохранять безопасное расстояние в два метра», — выразили надежду журналисты.

Германия входит в пятерку стран с наибольшим числом заразившихся коронавирусом. В стране выявлено почти 24 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2, погибли 93 человека, вылечились 239. Уровень смертности от коронавируса в Германии один из самых низких в мире. Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Помимо Китая, заболевших выявили в 167 странах мира.

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