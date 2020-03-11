Меркель предрекла заражение коронавирусом большей части населения

Канцлер Германии Ангела Меркель предрекла, что большая часть населения заразится коронавирусом, если страны Европы не предпримут меры по борьбе с эпидемией. Об этом сообщил Reuters.

70 процентов населения могут заболеть пневмонией COVID-19, считает она. «[Усилия] должны быть направлены на то, чтобы не перегружать систему здравоохранения из-за попыток замедлить распространение вируса», — подчеркнула Меркель. Она добавила, что страны Европы не должны закрывать границы из-за эпидемии.

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В конце февраля официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Адальберт Янц заявил, что страны Шенгенского соглашения имеют возможность закрыть границы из-за коронавируса. При этом он добавил, что для такой меры государствам требуется обоснование, а также четкая координация действий.

По последним данным, по всему миру заражены более 119,5 тысячи человек. Более 4,2 тысячи заболевших погибли, еще 65,9 тысячи вылечились. Крупнейшим очагом в Европе стала Италия — там находится более 10 тысяч зараженных коронавирусом.

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