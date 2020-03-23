Россиянам пообещали сильнейшее охлаждение воздуха

На текущей неделе над европейской частью России установится стационарный (или блокирующий) антициклон, который принесет сильнейшее охлаждение воздуха. Об этом «Российской газете» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он рассказал, что в первой половине недели по ночам воздух будет охлаждаться до минус 5-10 градусов. Дневная температура в понедельник, 23 марта, составит около нуля градусов. Однако днем во вторник начнется потепление. «Во вторник будет уже плюс 5, в среду — плюс 7-8 градусов, а в пятницу днем воздух вполне может прогреться и до плюс 13-15 градусов. И в субботу тоже», — добавил специалист.

Как долго продержится теплая погода, зависит от скорости разрушения антициклона. По прогнозам, тепло установится до конца марта.

Ранее центр погоды «Фобос» сообщил о приходе в Россию 25 марта метеорологической весны. Синоптики уточнили, что воздух прогреется до плюс 10-15 днем — это на 6-7 градусов выше нормы и опережает климатический календарь на две недели. В то же время ночью столбики термометра не будут подниматься выше нуля.

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