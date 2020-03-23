ООН захотела помочь бедным в борьбе с коронавирусом

В ООН задумались о новых способах лечения коронавируса. В организации предлагают создать специальный фонд для борьбы с пандемией, сообщает Reuters со ссылкой на МИД Норвегии.

Отмечается, что главная цель фонда — помочь бедным развивающимся странам, где система здравоохранения работает плохо. ООН также будет работать над тем, чтобы нивелировать негативные последствия от пандемии. Официальное заявление касательно фонда могут сделать уже на этой неделе, подчеркнули в МИД.

«Фонд создан под эгидой ООН, у него будет несколько доноров. Он обеспечит предсказуемость [ресурсов] для наших партнеров и поможет сделать так, чтобы усилия стали более эффективными», — говорится в заявлении министра иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.

19 марта генсек ООН Антониу Гутерриш описал сценарий гибели миллионов человек от коронавируса. По его словам, это может произойти в случае распространения COVID-19 в бедных странах.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 339 тысяч человек. 14,7 тысяч погибли, еще 98,8 — вылечились.

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