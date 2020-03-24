«Исламское государство» призвало Аллаха усилить коронавирус против неверных

«Исламское государство» (ИГ, международная террористическая организация, запрещенная в России) призвало Аллаха усилить мучения неверных от коронавируса, сообщает Al-Masdar News со ссылкой на официальный орган печати террористов, газету «Аль-Наба».

В публикации говорится, что Всевышний наслал на мир болезнь как наказание за идолопоклонничество. Из-за инфекции армиям «крестоносцев» якобы пришлось отступить в собственные страны и бороться с эпидемией.

«Мы просим Бога усилить их мучения и спасти верующих от всего этого», — сказано там же. В этих условиях «воинам джихада» стоит усилить давление на своих врагов и не забывать обо всех их преступлениях против мусульман.

15 марта «Исламское государство» предупредило своих боевиков об опасности коронавируса и порекомендовало им держаться подальше от больных людей, мыть руки перед едой и избегать поездок в зараженные районы.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано почти 384 тысячи случаев заражения коронавирусом. В Ираке инфицированы 226 человек, 26 умерли. В Сирии, где также по-прежнему сильны позиции ИГ, известно по меньшей мере об одном случае заражения.

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