Спецназ Росгвардии взял штурмом квартиру с заложницей в Москве

В столице спецназ Росгвардии взял штурмом квартиру, в которой 39-летний мужчина удерживал в заложниках собственную жену. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным агентства, 23 марта в полицию сообщили, что в одной из квартир дома на Шипиловском проезде мужчина угрожает кухонным ножом своей супруге. Полицейские пошли на штурм и освободили женщину. Она не пострадала, ее супруга задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В декабре 2018 года сообщалось, что в Челябинской области электрослесарь Василий Борисенко сжег заживо в автомобиле свою жену и мужа ее сестры. Преступление он объяснил ревностью.

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