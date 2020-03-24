Автомобиль нарушителя карантина в Москве отправили в изоляцию на спецстоянку

В Москве полицейские задержали водителя, который нарушил режим карантина по коронавирусу. Его автомобиль отправят на спецстоянку в изоляцию от остальных машин. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта, передает «Интерфакс».
В департаменте уточнили, что с водителем проведут беседу сотрудники правоохранительных органов.
Ранее 24 марта стало известно, что в России предложили ужесточить уголовное наказание за нарушение карантина. С соответствующей инициативой выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Так, если из-за нарушения карантина погибает человек или возникает угроза распространения массовых заболеваний, то в качестве наказания предлагается штраф до 2 миллионов рублей либо ограничение свободы на срок до 5 лет. Если погибают два и более человек, предлагается лишать виновника свободы на срок до 7 лет.
Как сообщили в оперативном штабе, число заразившихся коронавирусом в России приблизилось к 500 — в стране выявили 495 случаев заражения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения