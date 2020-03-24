Автомобиль нарушителя карантина в Москве отправили в изоляцию на спецстоянку

В Москве полицейские задержали водителя, который нарушил режим карантина по коронавирусу. Его автомобиль отправят на спецстоянку в изоляцию от остальных машин. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта, передает «Интерфакс».

В департаменте уточнили, что с водителем проведут беседу сотрудники правоохранительных органов.

Ранее 24 марта стало известно, что в России предложили ужесточить уголовное наказание за нарушение карантина. С соответствующей инициативой выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Так, если из-за нарушения карантина погибает человек или возникает угроза распространения массовых заболеваний, то в качестве наказания предлагается штраф до 2 миллионов рублей либо ограничение свободы на срок до 5 лет. Если погибают два и более человек, предлагается лишать виновника свободы на срок до 7 лет.

Как сообщили в оперативном штабе, число заразившихся коронавирусом в России приблизилось к 500 — в стране выявили 495 случаев заражения.

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