Хавьер Бардем поддержал Джонни Деппа и указал на токсичность Эмбер Херд

Испанский актер Хавьер Бардем поддержал коллегу Джонни Деппа в его конфликте с бывшей женой Эмбер Херд. Об этом сообщает The Blast.

Бардем указал на токсичность артистки, обвинившей экс-супруга в насилии, а также признался, что считает Деппа щедрым другом, с которым ему дважды довелось поработать. «Я на стороне Джонни, потому что я всегда видел в нем любящего и заботливого человека, а также экстраординарного и уникального артиста, который прислушивался к каждому, кто нуждается в помощи», — заявил он.

«Я люблю Джонни, потому что он хороший человек, который оказался в ловушке лжи и манипуляций токсичных людей, но, несмотря на это, он по-прежнему улыбается и проявляет любовь к нам. Как? Через его музыку, через его действия, через его молчание. Это многое значит. Спасибо, Джонни», — отметил актер.

Ранее за Деппа вступилась жена Бардема Пенелопа Крус. «В течение шести месяцев моей первой беременности я проводила с ним каждый день, пока мы снимали "Пиратов Карибского моря". Мы с мужем никогда не забудем, как мило и заботливо он обращался со мной в тот период», — вспомнила звезда.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя «жертвой домашнего насилия». Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.

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