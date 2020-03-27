Пандемия коронавируса взвинтила цены на апельсиновый сок

В марте фьючерсы на апельсиновый сок подскочили на 20 процентов. Это происходит на фоне пандемии коронавируса, передает «Би-би-си». Агентство называет их лучшими активами в текущем году.
Одновременно с ростом спроса падает предложение, поскольку у производителей из-за вводимых транспортных ограничений появились трудности с перевозками. В будущем стоимость доставки и цены также могут возрасти.
«Иммуностимулирующие свойства являются привлекательной стороной спроса, в то время как доставка осложняется отсутствием самолетов, которые не летают, чтобы доставлять продукт на рынки», — объяснил главный рыночный аналитик AxiCorp Стивен Иннес.
По последним данным, в России зафиксировано более тысячи случаев заражения COVID-19. Большинство инфицированных — в Москве. По распоряжению президента, неделя до 5 апреля объявлена нерабочей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения