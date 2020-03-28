Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в экстренных службах.

«Все ушли из района поиска. Поиски закончены. Больше на поверхности искать не будут. Только будут подводные поиски — уже самолета», — отметил собеседник агентства.

Участниками поисковой операции был проверен «каждый метр и в этом квадрате, и далеко за пределами», рассказал источник. Он добавил, что на поверхности моря не были найдены ни летчик, ни следы самолета.

Самолет Су-27 упал в акватории Черного моря 25 марта при проведении плановых полетов. В Минобороны России уточнили, что истребитель пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в 50 километрах от Феодосии в Крыму. то произошло вечером, около 20:10. Спустя минуту был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в этом районе.

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