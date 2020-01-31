Раскрыта авария российского Су-27 после перехвата самолета НАТО

Летчик Дмитрий Чащин раскрыл «Красной звезде» инцидент с аварией российского Су-27, произошедший после перехвата данным истребителем самолета-разведчика НАТО в небе над Балтийским морем.

Официальная газета Минобороны пишет, что после успешного выполнения задания у истребителя, взявшего курс на аэродром, отказал один из двух двигателей.

«Собрал волю в кулак, о плохом старался не думать, однако на всякий случай просчитал все возможные варианты. Внимательно следил за показаниями приборов, летел как можно аккуратнее. Аэродром был не так уж далеко, но самолет еще нужно было посадить, и желательно без негативных последствий», — сказал Чащин.

По мнению летчика, истребителю, потерявшему в своей маневренности, нужно было садиться с первого захода.

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«По-настоящему перевел дух, лишь когда благополучно приземлившаяся машина уже находилась на стоянке. Неторопливо спустился по приставленной авиамехаником стремянке, отошел в сторонку, с наслаждением закурил… Выяснилось, что причиной происшествия стал выход из строя одного из датчиков», — отметил летчик.

Точная дата инцидента не называется.

В декабре 2019 года потерпел крушение Су-57, который должен был стать первым серийным истребителем пятого поколения, принятым на вооружение Воздушно-космическими силами (ВКС) России.

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