Разбившийся российский «Уголовник» вызвал кадровые перестановки

Авария первого серийного истребителя Су-57 («Уголовник»), разбившегося в декабре 2019 года, вызвала необходимость кадровых перестановок в «Сухом», производящем данный самолет. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», ссылаясь на двух топ-менеджеров авиационных предприятий.

Издание пишет, что в отставку может уйти 58-летний гендиректор компании, в настоящее время находящийся на больничном. Согласно газете, речь идет об «опытном менеджере, который много сделал для военной авиации в целом», однако инцидент с Су-57 «был негативно воспринят военными».

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В январе издание The National Interest написало, что российский Су-57 не является полностью боеспособным и не готов к полномасштабной войне с высокотехнологичным противником вроде США, которые обладают F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

В декабре 2019 года в публикации на китайском портале Sohu перспективный истребитель Су-57, который в России и некоторых странах мира традиционно относят к пятому поколению, был назван истребителем поколения 4+++ (3+++ в китайском варианте).

В октябре того же года издание Scramble сообщило в Facebook, что НАТО присвоил перспективному российскому истребителю пятого поколения Су-57 официальное кодовое наименование Felon («Уголовник» и аналогичное).

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