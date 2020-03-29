В США попросили сократить добычу нефти

Компания Plains All American Pipeline LP обратилась к американским производителям с просьбой сократить объемы добычи нефти, сообщает агентство Bloomberg.
Plains All American Pipeline LP предоставляет услуги по транспортировке, хранению, переборке нефти и газа. В письме компании просят принять меры по сокращению добычи нефти в ответ на пандемию коронавируса.
Как отмечает агентство, это может говорить о том, что нефтехранилища США переполняются в связи с сокращением потребления топлива в мире, вызванного распространением коронавирусной инфекции.
Ранее агентство сообщило, что на рынке США возникли отрицательные цены на нефть. В связи с этим некоторые производители были вынуждены доплачивать за разгрузку хранилищ. Экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, привел к падению спроса на нефтепродукты. В результате нефтеперерабатывающими предприятиями снижаются объемы переработки. Таким образом продавцы, которые не могут вывозить нефть танкерами, вынуждены резко снижать стоимость сырья.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения