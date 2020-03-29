Подмосковье вместе с Москвой введет всеобщий режим изоляции. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе, передает ТАСС.
«Ситуация с коронавирусом постепенно осложняется. Для защиты здоровья жителей региона [губернатор Московской области] Андрей Воробьев принял дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса», — указано в сообщении.
Ранее 29 марта аналогичные меры были введены властями Москвы. Режим начинает действовать 30 марта. Он распространяется на всех жителей столицы и области вне зависимости от возраста. В то же время он не ограничивает права граждан приезжать в Москву или покидать ее.
Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу (если гражданин обязан на нее ходить), совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания, а также необходимости вынести бытовой мусор.
Власти столицы пообещали «постепенно, но неуклонно» ужесточать контроль за соблюдением домашнего режима.
В течение выходных 28 и 29 марта мэр столицы Сергей Собянин неоднократно призывал москвичей не покидать жилище, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Несмотря на это, многие горожане не прислушались: люди, в частности, гуляли по центру города и выезжали на пикники за город.
В Москве зарегистрировано свыше тысячи случаев заражения коронавирусом. Шесть пациентов, которые были на лечении в столице, скончались.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения