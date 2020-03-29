Подмосковье вместе с Москвой введет всеобщий режим изоляции. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе, передает ТАСС.

«Ситуация с коронавирусом постепенно осложняется. Для защиты здоровья жителей региона [губернатор Московской области] Андрей Воробьев принял дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса», — указано в сообщении.

Ранее 29 марта аналогичные меры были введены властями Москвы. Режим начинает действовать 30 марта. Он распространяется на всех жителей столицы и области вне зависимости от возраста. В то же время он не ограничивает права граждан приезжать в Москву или покидать ее.

Материалы по теме Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции Новые меры коснутся всех москвичей. Что нужно знать?

Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу (если гражданин обязан на нее ходить), совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания, а также необходимости вынести бытовой мусор.

Власти столицы пообещали «постепенно, но неуклонно» ужесточать контроль за соблюдением домашнего режима.

В течение выходных 28 и 29 марта мэр столицы Сергей Собянин неоднократно призывал москвичей не покидать жилище, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Несмотря на это, многие горожане не прислушались: люди, в частности, гуляли по центру города и выезжали на пикники за город.

В Москве зарегистрировано свыше тысячи случаев заражения коронавирусом. Шесть пациентов, которые были на лечении в столице, скончались.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!