В мире обнаружен миллиардер с коронавирусом

У чешского миллиардера Даниэля Кретинского обнаружен коронавирус. Об этом пишет местный таблоид Blesk.

По словам бизнесмена, диагноз ему поставили 12 марта, и с того момента он находится в самоизоляции. Предприниматель сообщил, что не знает, как заразился коронавирусом. Он также рассказал, что в его случае болезнь протекала легко.

После того как результаты теста миллиардера на вирус оказались положительными, аналогичные анализы сдали еще 27 человек, с которыми он контактировал. Результаты их тестирования наличие коронавируса не показали.

Даниэль Кретинский — владелец энергетического конгломерата Energetický a průmyslový holding (EPH) с активами по всей Европе. Его состояние оценивается Bloomberg в 7,8 миллиарда долларов.

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