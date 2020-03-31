Заразившийся коронавирусом Пласидо Доминго рассказал о своем состоянии

Испанский оперный певец Пласидо Доминго, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем состоянии. Он опубликовал пост в своем Facebook-аккаунте.

По его словам, в последнее время появилось много недостоверной информации о его состоянии здоровья на данный момент. Представитель легендарного 79-летнего тенора сообщил, что находится дома и чувствует себя хорошо.

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«К счастью, уже после самого первого симптома я, как обычно, находился под наблюдением врача, учитывая мой возраст и сопутствующие заболевания, поэтому сразу появилось подозрение на инфекцию COVID-19, и это мне очень помогло», — сообщил Доминго. Он добавил, что продолжает лечиться.

22 марта стало известно, что у Пласидо Доминго обнаружили коронавирус. Тенор рассказал, что вместе с семьей он находится в самоизоляции. Все его родные чувствуют себя хорошо, однако у самого Доминго был кашель, поднялась температура, в связи с чем он и решил сдать тест на инфекцию.