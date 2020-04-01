Moody's снизила риск санкций из-за продажи «Роснефтью» активов в Венесуэле

Продажа «Роснефтью» активов в Венесуэле существенно снижает риск дальнейших санкций США, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's, который имеется в распоряжении РИА Новости.

«Соглашение является позитивным для "Роснефти", поскольку оно значительно снижает риск дальнейших санкций, не оказывая существенного влияния на базу активов компании и показатели кредитоспособности… Хотя наложенные санкции не применялись непосредственно к самой "Роснефти", несмотря на то, что доля "Роснефти" в дочерних компаниях превышает 50 процентов, продолжающиеся операции "Роснефти" в Венесуэле и торговля местной нефтью могли привести к большим санкциям против компании, что могло подорвать ее собственные международные продажи», — говорится в документе Moody's.

«Роснефть» 28 марта объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже всех своих венесуэльских активов компании, на 100 процентов принадлежащей правительству России. В обмен «Роснефть» получит 9,6 процента собственных акций. Позднее пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев заявил РИА Новости, что «Роснефть» продажей всех активов в Венесуэле выполнила обязательства перед акционерами и теперь вправе рассчитывать на исполнение американскими регуляторами публично данных обещаний, то есть снятия санкций с «дочек» «Роснефти».

В американском Минфине после объявления «Роснефти» о продаже венесуэльских активов заявили, что не будут анонсировать свои действия по санкциям. Ранее представители Минфина США и администрации президента США говорили, что санкции будут сняты, когда «Роснефть» «прекратит вести бизнес с режимом Мадуро».

«Мы не ожидаем, что прекращение деятельности окажет существенное влияние на показатели левереджа и денежных потоков "Роснефти", поскольку масштаб венесуэльских операций невелик по сравнению с другими бизнесами "Роснефти"… Однако показатели кредитоспособности "Роснефти" в 2020 году снизятся из-за падения цен на нефть, вызванного глобальным избытком нефти после распада соглашения ОПЕК+», — пишут эксперты рейтингового агентства.

США ранее поставили срок до 20 мая, чтобы свернуть бизнес по Венесуэле с двумя дочерними структурами «Роснефти» — швейцарскими Rosneft Trading и TNK Trading. США обвиняют структуры «Роснефти» в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки. Rosneft Trading попала из-за этого под санкции в феврале, TNK Trading — в 12 марта. Минфин США заявлял, что после введения санкций против первой «дочки» она передала грузы венесуэльской нефти на вторую.

