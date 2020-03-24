«Роснефть» продолжит стабильное обеспечение Сахалина топливом

Танкер ледового класса «РН Сахалин», оператором которого является компания «Роснефтефлот» (дочернее общество «Роснефти»), совершил юбилейный 50-й рейс по доставке нефтепродуктов в Сахалинскую область. Всего с момента ввода в эксплуатацию танкер перевез более 130 тысяч тонн нефтепродуктов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании «Роснефть».

Судно выполняет рейсы из порта Находка в порт Корсаков и перевозит дизельное топливо и бензины производства компании «РН-Комсомольский НПЗ». Использование собственного танкера в Дальневосточном регионе позволяет «Роснефти» стабильно обеспечивать остров Сахалин моторным топливом. На Сахалине дочернее общество компании — «РН-Востокнефтепродукт» — реализует топливо через собственную сеть автозаправочных станций (АЗС), а также оптовым покупателям с нефтебаз. Сбытовая сеть «Роснефти» в Сахалинской области включает 22 АЗС, часть из которых расположена в удаленных районах острова, в которых другие операторы не представлены.

Дальний Восток из-за различного рода исторических причин находится в отдалении от основных объектов производства нефтепродуктов, и в рамках капиталистического уклада, помноженного на крайне жесткую позицию Министерства финансов РФ, никоим образом не стимулирующей инвестиционную емкость и даже привлекательность отрасли, попадает в модель региона, где ведение нефтепродуктообеспечивающего бизнеса связано не столько с бизнесом, сколько с решением социальных и государственных задач. Таким образом вице-президент «Независимого топливного союза» Дмитрий Гусев проанализировал ситуацию в регионе с поставками топлива, а также позицию некоторых блогеров и общественных деятелей, поднимающих тему цен на бензин и дизель для конечного потребителя.

«Замечу, что за последние 20 лет ни разу не складывалась ситуация, когда в течение длительного времени граждане России, живущие в Дальневосточном регионе, не имели возможности приобрести по рыночным ценам бензин или дизельное топливо», — уточнил Дмитрий Гусев.

На 31 декабря 2018 года средняя стоимость АИ-92 на АЗС «Роснефти» на Сахалине составляла 43,1 рубля за литр, АИ-95 — 44,6 рубля за литр, дизтопливо — 49,9 рубля за литр. К началу марта 2019 года в соответствии с договоренностями с правительством цены достигли уровня 47,55 рубля за АИ-95, 45,95 рубля — за АИ-92, и 53,55 рубля за литр дизельного топлива. По бензинам рост за период больше года составил 6,6 процента, по дизельному топливу — 7,3 процента, приводит данные Дмитрий Гусев.

«В эти показатели входит реальная инфляция за весь период, изменения в законодательстве и начислении демпфера, увеличение ставок акцизов. То есть, фактически как такового вклада участников нефтепродуктообеспечивающей отрасли в рост цен нет, — подчеркивает глава Топливного союза. — Дополнительные инвестиционные коэффициенты и надбавки не вводились, случаев нарушения антимонопольного законодательства не наблюдалось, иных трат и возможностей для поднятия цен на сегодня просто не существует».

Дмитрий Гусев считает необходимым отметить, что за этот же период в сегменте оптовой торговли случались волны повышения цен на дизтопливо до 40 процентов, но, благодаря действиям предприятий нефтепродуктообеспечения на местах, это не отразилось на гражданах нашей страны. Все ценовые колебания были сглажены за счет перераспределения прибыли между внутренними компаниями и снижением утвержденной нормы рентабельности бизнес-процессов, считает эксперт.

«Показатели роста цен на бензин находятся в пределах, рекомендованных правительством. Кто хочет сыграть на этом — большой вопрос, который необходимо задать организаторам постоянных дискуссий в интернете и не только», — подчеркивает Дмитрий Гусев.

Вместе с тем, «Независимый топливный союз» осознает имеющиеся структурные проблемы в отрасли, и считает необходимым проведение комплексной модернизации топливообеспечивающей инфраструктуры в России в целом и отдельно в каждом регионе. Отсутствие системного подхода в данном вопросе, в том числе и у региональных властей, может привести к техногенным авариям в будущем.

«Если кратко резюмировать происходящее, то ни кризисной, ни критической ситуации с топливоснабжением нет и не будет. Безусловно, компании и государство обеспечат бесперебойное снабжение региона топливом. Но региональным властям вместе с федеральным центром и государственными корпорациями необходимо обратить пристальное внимание на тенденции развития топливообеспечения в мире и всячески способствовать внедрению новых технологий, которые позволят на порядок сократить затраты как домохозяйств, так и бизнеса, развить территорию, нарастить экспортный потенциал, увеличить поступление налогов в казну и улучить качество жизни людей и привлекательность территории Сахалина для проживания», — завершает мысль Дмитрий Гусев.

