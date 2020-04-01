Опубликованы фото «летающей больницы» для зараженных коронавирусом

В сети появились фотографии самолета, отправленного в Италию для эвакуации зараженных коронавирусом. Снимки салона лайнера публикует The Sun.

Как отмечает издание, Airbus A310 MRT MedEvac оснащен всем необходимым для оказания помощи пациентам, потому его можно назвать самой современной в мире «летающей больницей». Он будет использован для перевозки тяжело больных людей из города Бергамо, который остается эпицентром эпидемии в Италии, на лечение в Германию.

В самолете оборудованы 44 койки и реанимационное отделение на 16 человек, полностью оснащенное новейшими медицинскими технологиями — от компьютеров и диагностических систем до систем подачи кислорода и автоматических инъекций. На борту также имеются бронхоскопы и дефибрилляторы.

В состав экипажа будут входить 25 человек, включая медицинский персонал, который может выполнять все стандартные больничные операции за исключением хирургических вмешательств. По словам командующего медицинским флотом полковника Хорста Абромейта, самолет можно мобилизовать всего за три часа. Врачи находятся в состоянии постоянной рабочей готовности.

Отмечается, что в обычное время самолет рассчитан на 214 стандартных пассажирских мест, также он может быть переоборудован для перевозки 30 тонн груза.

По последним данным, число смертей от коронавируса в Италии превысило 13 тысяч. Всего в стране зафиксировано 110,5 тысячи случаев заражения.

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