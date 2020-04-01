Запасы защитных средств США оказались на исходе

Личные средства защиты США оказались на исходе, американские власти почти полностью исчерпали запасы, которые имеются у Национального стратегического резерва. Об этом со ссылкой на источники в министерстве внутренней безопасности сообщило агентство Reuters.

Речь идет о защитных масках, респираторах, медицинских перчатках и халатах. Из-за сокращения запасов Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям ищет необходимые медицинские принадлежности, доступные для покупки за границей. В большей степени рассматриваются поставщики в Китае и Малайзии.

В Национальном стратегическом резерве США находится крупнейший в стране запас лекарств и предметов медицинского назначения, их используют при чрезвычайных ситуациях. Как отмечает агентство, по состоянию на 18 марта 26 миллионов медицинских масок и 12 миллионов респираторов типа N95 были направлены из резерва работникам системы здравоохранения по всей стране.

В ночь с 31 марта на 1 апреля российский военный самолет с медицинскими масками и оборудованием вылетел в США на помощь в борьбе с распространением коронавируса. Накануне, 31 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что из-за тяжелой эпидемиологической ситуации Москва предложила Вашингтону помощь в виде медицинской техники и средств защиты.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 189 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 4 тысяч человек умерли, более 7 тысяч вылечились.

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