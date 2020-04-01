Запасы защитных средств США оказались на исходе

Личные средства защиты США оказались на исходе, американские власти почти полностью исчерпали запасы, которые имеются у Национального стратегического резерва. Об этом со ссылкой на источники в министерстве внутренней безопасности сообщило агентство Reuters.
Речь идет о защитных масках, респираторах, медицинских перчатках и халатах. Из-за сокращения запасов Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям ищет необходимые медицинские принадлежности, доступные для покупки за границей. В большей степени рассматриваются поставщики в Китае и Малайзии.
В Национальном стратегическом резерве США находится крупнейший в стране запас лекарств и предметов медицинского назначения, их используют при чрезвычайных ситуациях. Как отмечает агентство, по состоянию на 18 марта 26 миллионов медицинских масок и 12 миллионов респираторов типа N95 были направлены из резерва работникам системы здравоохранения по всей стране.
В ночь с 31 марта на 1 апреля российский военный самолет с медицинскими масками и оборудованием вылетел в США на помощь в борьбе с распространением коронавируса. Накануне, 31 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что из-за тяжелой эпидемиологической ситуации Москва предложила Вашингтону помощь в виде медицинской техники и средств защиты.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 189 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 4 тысяч человек умерли, более 7 тысяч вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения