В шведском городе Бурос дедушка случайно забрал из детского сада чужого ребенка. Об этом сообщает местная газета Aftonbladet.

Путаницу обнаружила бабушка, когда ее муж привел домой чужую девочку. Она оповестила детский сад об ошибке и вернула ребенка обратно. «То, что произошло, недопустимо. Мы признаем за собой вину, — подчеркнул директор детского сада, в котором произошел инцидент. — Мы серьезно отнеслись к проблеме и предприняли соответствующие меры, чтобы впредь избежать подобной путаницы».

По одной из версий, дедушка спутал родную внучку с другой девочкой, поскольку дети были одного возраста и имели схожие имена.

Ранее сообщалось, что пожилой житель американского штата Южная Каролина забрал из школы чужого ребенка вместо своего внука. 65-летний Джозеф Фуллер (Joseph Fuller) и его супруга опомнились только после того, как привезли ученика к себе домой.

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