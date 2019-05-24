Пропавшего дедушку нашли на свидании с бабушкой

Пожилой житель Якутска отправился на свидание со старой знакомой и встревожил ни о чем не подозревающую дочь. Об этом сообщает News.Ykt.Ru со ссылкой на МВД по республике.

Девушка обратилась в полицию и сообщила, что ее отец вышел на улицу и пропал. Мужчина не отвечал на телефонные звонки, и дочь решила, что с ним что-то произошло.

Полицейские начали поиски и опросили местных жителей. Выяснилось, что россиянин зашел в продуктовый магазин, купил сладости, фрукты, бутылку вина и пошел в гости к знакомой. Пожилые люди заболтались и «потеряли счет времени». Мужчина объяснил, что не предупредил дочь о планах, поскольку забыл телефон дома.

В 2017 году сообщалось, что 73-летний Джим Морони (Jim Moroney) из Калифорнии обрел популярность после поста его внучки Габи в Twitter. Девушка рассказала, что ее дедушку отвергла женщина, первоначально согласившаяся встретиться вслепую. «Мой дедушка приоделся для свидания, ехал 45 минут, купил ей шоколад и цветы, а она не пришла», — посетовала внучка.

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