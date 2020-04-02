В Киеве раскупили места на кладбище во время пандемии коронавируса

В Киеве на Лесном кладбище подготовили огромный сектор, поделенный на сотни участков для захоронения. Места уже раскуплены, сообщают «Подробности» со ссылкой на работников кладбища.
«Люди готовятся к худшему сценарию. Сами видите, что происходит», — сказал собеседник издания. В новом секторе планируют организовать места для захоронения праха — колумбарий. Ранее кладбище было закрыто для новых захоронений.
В мире объявлена пандемия коронавируса. Выявлено 952 тысячи случаев заражения. Погибли 48,3 тысячи инфицированных, 202 тысячи пациентов выздоровели.
По последним данным, на Украине зарегистрировано 804 случая заражения, в том числе 20 летальных. В Киеве известно о 161 инфицированном. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил эпидемию с чернобыльской катастрофой. При этом почти половина украинцев недовольны мерами, которые власти страны принимают для борьбы с коронавирусом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения