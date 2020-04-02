В Киеве раскупили места на кладбище во время пандемии коронавируса

В Киеве на Лесном кладбище подготовили огромный сектор, поделенный на сотни участков для захоронения. Места уже раскуплены, сообщают «Подробности» со ссылкой на работников кладбища.

«Люди готовятся к худшему сценарию. Сами видите, что происходит», — сказал собеседник издания. В новом секторе планируют организовать места для захоронения праха — колумбарий. Ранее кладбище было закрыто для новых захоронений.

В мире объявлена пандемия коронавируса. Выявлено 952 тысячи случаев заражения. Погибли 48,3 тысячи инфицированных, 202 тысячи пациентов выздоровели.

По последним данным, на Украине зарегистрировано 804 случая заражения, в том числе 20 летальных. В Киеве известно о 161 инфицированном. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил эпидемию с чернобыльской катастрофой. При этом почти половина украинцев недовольны мерами, которые власти страны принимают для борьбы с коронавирусом.

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