Президент США Дональд Трамп назвал основу экономического благосостояния России. Его слова передает «Интерфакс».
По мнению американского лидера, очень большая часть российского экономического благосостояния кроется в нефти. Он выразил уверенность в том, что Россия и Саудовская Аравия уладят нефтяные разногласия, иначе странам грозит разрушение экономики. «Они уничтожат сами себя, если не договорятся», — сказал он.
Трамп заявил о готовности Саудовской Аравии обсудить сокращение добычи нефти на десять миллионов баррелей в день или больше, но снижении добычи со стороны США он не упомянул. При этом он назвал организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) незаконным картелем и подчеркнул, что всегда был против нее.
Ранее Дональд Трамп выразил готовность ввести пошлины на импорт нефти в страну. До этого он также упоминал о планах ввести пошлины на нефть из России и Саудовской Аравии, если ситуация на нефтяном рынке не нормализуется.
Россия и Саудовская Аравия в начале марта 2020 года не смогли договориться о продлении соглашения о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ и вышли из сделки. В результате цена на нефть обвалилась до минимумов с начала века. Позже президент России Владимир Путин выразил готовность договориться с США и Саудовской Аравией по нефти. Он подчеркнул, что все стороны заинтересованы в обеспечении стабильности рынка.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения