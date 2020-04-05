В России провели воздушный крестный ход против коронавируса

В Волгоградской области провели воздушный крестный ход против пандемии коронавируса. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местной епархии.
Священники пролетели на самолете над регионом, совершили в небе моблебен против «смертоносной заразы» перед иконами, помолились за выздоровление заболевших и за тех, кто сражается с эпидемией: врачей и сотрудников экстренных служб.
По последним данным, в России выявили 5389 случаев заражения коронавирусом; 45 пациентов скончались, 355 выздоровели. За последние сутки коронавирус был обнаружен у 658 человек.
В Волгоградской области подтверждены восемь случаев коронавируса, в том числе три — у детей. Один заболевший выздоровел, с подозрением на инфекцию в больнице находятся 92 пациента. С 1 апреля по 1 мая в регионе действует режим самоизоляции.
Всемирная организация здравоохранения в марте объявила о пандемии коронавируса. Общее число инфицированных уже превысило 1,2 миллиона человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения