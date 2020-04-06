Россиянам назвали недорогое средство для укрепления иммунитета при эпидемии

Для укрепления иммунитета в период эпидемии россияне могут обратиться к народной медицине и вспомнить о недорогом и эффективном средстве — прополисе. Об этом в разговоре с радио Sputnik рассказал врач-кардиолог Владимир Хорошев.

Он назвал этот продукт иммустимулирующим препаратом, который уменьшает подверженность заражению коронавирусом и помогает организму справиться с инфекцией.

Настойку прополиса можно купить в аптеке и у пасечников, либо сделать самостоятельно. Прополис натирается на терке, заливается 70-градусным медицинским спиртом или водкой и оставляется настаиваться. «В зависимости от дозы прополиса у вас получается десяти-пятнадцати или двадцатипроцентная настойка», — уточнил медик.

Хорошев отметил, что перед приемом настойки стоит проконсультироваться с врачом, особенно если она сделана в домашних условиях. При покупке аптечного средства стоит прочесть инструкцию и выбрать подходящие дозировку и способ приема.

Ранее старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования института высшей нервной деятельности РАН Александра Пучкова говорила, что для крепкого иммунитета необходимо соблюдать режим сна.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!