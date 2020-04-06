Россиянам назвали недорогое средство для укрепления иммунитета при эпидемии

Для укрепления иммунитета в период эпидемии россияне могут обратиться к народной медицине и вспомнить о недорогом и эффективном средстве — прополисе. Об этом в разговоре с радио Sputnik рассказал врач-кардиолог Владимир Хорошев.
Он назвал этот продукт иммустимулирующим препаратом, который уменьшает подверженность заражению коронавирусом и помогает организму справиться с инфекцией.
Настойку прополиса можно купить в аптеке и у пасечников, либо сделать самостоятельно. Прополис натирается на терке, заливается 70-градусным медицинским спиртом или водкой и оставляется настаиваться. «В зависимости от дозы прополиса у вас получается десяти-пятнадцати или двадцатипроцентная настойка», — уточнил медик.
Хорошев отметил, что перед приемом настойки стоит проконсультироваться с врачом, особенно если она сделана в домашних условиях. При покупке аптечного средства стоит прочесть инструкцию и выбрать подходящие дозировку и способ приема.
Ранее старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования института высшей нервной деятельности РАН Александра Пучкова говорила, что для крепкого иммунитета необходимо соблюдать режим сна.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения