Министр образования Подмосковья ответила на вопрос о продлении учебного года

Учебный год в Подмосковье пока не планируется продлевать, в случае продления режима самоизоляции ученики смогут продолжать учебу дистанционно, сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина. Ее цитирует РИАМО.

«На сегодняшний момент это пока не рассматривается. (...) Но, как мы понимаем, все может измениться — как в лучшую, так и в худшую сторону», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос.

Студенты колледжей и вузов также продолжают получать образование в дистанционном формате, напомнила министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев продлил до конца апреля действие режима самоизоляции в регионе в связи с распространением коронавируса. При этом, как накануне заявил губернатор, пока в области не планируется введение спецпропусков для похода в магазин или поездки на работу.

Общепиты, салоны красоты, бани и сауны, а также непродовольственные магазины будут закрыты до 1 мая.

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