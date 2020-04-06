Воробьев заявил об отсутствии предпосылок для введения пропусков в Подмосковье

Предпосылок для введения специальных пропусков в Подмосковье и закрытия границ региона в связи с распространением нового коронавируса пока нет, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его цитирует принадлежащее Григорию Березкину издание РБК в понедельник, 6 апреля.
Он уточнил, что система спецпропусков прорабатывается и может быть задействована, «когда будет удобно и понятно людям», пояснил губернатор. «Смысл этой платформы в том, что, если ты хочешь поехать на работу в РБК, ты должна зачекиниться. Если ты идешь в магазин, ты должен зачекиниться», — добавил Воробьев.
Говоря об отказе от ограничений на въезд в Московскую область и выезд из нее, Воробьев заявил, что «перемещения — это достаток, это работа». «Нельзя праздно шататься, нельзя ездить и ходить без дела, но если ты соблюдаешь все требования, то пожалуйста», — заключил он.
По последним данным, в Подмосковье зафиксировано 305 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, скончались восемь пациентов. До конца апреля в регионе продлен режим самоизоляции. Предприятия общепита, салоны красоты, бани и сауны, а также непродовольственные магазины будут закрыты до 1 мая.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения