В Подмосковье вновь усилили меры по борьбе с коронавирусом

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, усиливающее меры по борьбе с коронавирусом. Документ опубликован на сайте областного правительства.
В документе уточнен перечень предприятий и организаций, которые могут функционировать в период карантина. В частности, речь идет о строительном комплексе, пищевой промышленности, также об организациях, выполняющих неотложные работы и оказывающие логистические услуги.
Для вышеуказанных предприятий установлены новые требования организации работы. Так, дистанция между работниками и посетителями не должна быть меньше 1,5 метра.
Гражданам в период режима самоизоляции запрещается сдавать лом и отходы цветных металлов.
2 апреля Андрей Воробьев продлил ранее установленные в регионе ограничения до мая. В частности, был продлен режим самоизоляции, запрет на проведение массовых мероприятий. Также жителям рекомендовали воздержаться от туристических поездок в ближайшее время. Общепиты, салоны красоты, бани и сауны, а также непродовольственные магазины будут закрыты до 1 мая.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения