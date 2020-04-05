В Подмосковье вновь усилили меры по борьбе с коронавирусом

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, усиливающее меры по борьбе с коронавирусом. Документ опубликован на сайте областного правительства.

В документе уточнен перечень предприятий и организаций, которые могут функционировать в период карантина. В частности, речь идет о строительном комплексе, пищевой промышленности, также об организациях, выполняющих неотложные работы и оказывающие логистические услуги.

Для вышеуказанных предприятий установлены новые требования организации работы. Так, дистанция между работниками и посетителями не должна быть меньше 1,5 метра.

Гражданам в период режима самоизоляции запрещается сдавать лом и отходы цветных металлов.

2 апреля Андрей Воробьев продлил ранее установленные в регионе ограничения до мая. В частности, был продлен режим самоизоляции, запрет на проведение массовых мероприятий. Также жителям рекомендовали воздержаться от туристических поездок в ближайшее время. Общепиты, салоны красоты, бани и сауны, а также непродовольственные магазины будут закрыты до 1 мая.

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