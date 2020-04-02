В Подмосковье усилили меры по борьбе с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об усилении мер по борьбе с коронавирусом, согласно которому все ограничения, действующие в регионе, продлеваются до 1 мая. Документ опубликован на сайте областного правительства в четверг, 2 апреля.
Согласно тексту документа, жители Подмосковья старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями обязаны будут продолжить соблюдать режим самоизоляции до конца апреля. Они получат материальную помощь в середине месяца.
Кроме того, жители Подмосковья с коронавирусом и проживающие с ними лица обязаны будут применять технологии электронного мониторинга. Проведение тестов на коронавирус за счет областного бюджета продолжится. Его смогут сделать те, кто контактировал с заразившимися коронавирусом, пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония», пожилые люди, имеющие риск инфицирования медработники и люди, находящиеся в учреждениях постоянного пребывания.
Также продлен запрет на проведение массовых мероприятий в регионе. Жителям Подмосковья рекомендовали воздержаться от туристических поездок в ближайшее время. Общепиты, салоны красоты, бани и сауны, а также непродовольственные магазины будут закрыты до 1 мая.
По данным на 2 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 3 548. Подмосковье находится на втором месте по числу заражений. Там зарегистрировано 177 случаев, 17 человек выздоровели и выписались из больниц.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения