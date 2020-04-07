Oppo выпустила Reno3 с четверной камерой

Компания Oppo выпустила в России серию смартфонов Reno3. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В серии вышло два смартфона: Reno3 и Reno3 Pro. Оба получили четверную камеру с 48-мегапиксельным основным сенсором и пятикратным гибридным зумом. У стандартной версии смартфона фронтальная камера имеет разрешение 44 мегапикселя. Также оба аппарата имеют AMOLED-дисплей с разрешением 2400х1800 точек, однако диагонали разные: у Reno3 экран на 6,4 дюймова, а у Pro — на 6,5 дюйма.

Младшая версия смартфона работает на базе чипа MediaTek Helio P90, а старшая - Qualcomm Snapdragon 765G. Объем оперативной памяти Reno3 составляет 8 гигабайт, у Reno3 Pro — 12 гигабайт. Накопитель на 128 и 256 гигабайт соответственно. Емкость аккумулятора обоих смартфонов составляет 4025 миллиампер-часов, однако обычный Reno3 поддерживает зарядку от блока питания на 20 ватт, а старший — от 30 ватт.

Продажи устройств начнутся 10 апреля по цене от 30 тысяч рублей за Reno3 и 50 тысяч за Reno3 Pro.

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