Российские парусники отказались от заходов в порты из-за эпидемии

В связи с эпидемией коронавируса три российских парусника «Крузенштерн», «Паллада» и «Седов», совершающие плавание в рамках кругосветной экспедиции «Паруса мира», организованной в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими моряками, не будут заходить в иностранные порты, как это было ранее запланировано. Об этом сообщается на сайте экспедиции.

Руководством Росрыболовства, которому принадлежат учебно-парусные суда (УПС), было принято решение об отмене заходов парусника «Крузенштерн» в порты Касабланка (Марокко) и Хайфа (Израиль). По словам руководителя объединенной пресс-службы Федерального агентства по рыболовству Дмитрия Клокова, решение это продиктовано карантинными мерами в связи с распространением коронавируса.

1 апреля после длительного перехода из Южной Америки «Крузенштерн» ошвартовался в стерильной зоне порта Лас-Пальмас для пополнения топливом, водой и продовольствием. Экипажу и курсантам выход в город был запрещен. Также были отменены все мероприятия по программе «Открытый борт». 4 апреля парусник покинул Канарские острова. До Новороссийска, куда барк должен прийти в конце апреля, в иностранные и российские порты судно заходить уже не будет.

Два других участника экспедиции, «Седов» и «Паллада», совершающие кругосветное плавание, в данный момент находятся в Индийском океане.

«Седов» следует на Маврикий для бункеровки топливом. Из его дальнейшего маршрута исключены индийский Мумбаи и вьетнамский Хошимин.

Для «Паллады» начался уже шестой месяц экспедиции. За это время фрегат преодолел более 19,3 тысячи морских миль. Впереди еще два месяца плавания. Уже несколько дней судно идет только под парусами, без помощи двигателя. Запасы топлива и продовольствия позволяют фрегату миновать ранее значившийся в программе визитов Порт Луи на Маврикии.

«Паллада» вышла из Владивостока 1 ноября 2019 года. Барки «Седов» и «Крузенштерн» отправились из Калининграда 8 декабря 2019 года. Впервые в истории три парусника Росрыболовства встретились в районе Фолклендских (Мальвинских) островов и приняли участие в совместной 200-мильной регате.

На борту учебно-парусных судов проходят практику около 700 курсантов морских колледжей и вузов Росрыболовства. Все они, а также члены постоянных экипажей парусников, чувствуют себя хорошо. Все здоровы. Больных коронавирусной инфекцией на судах нет.

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