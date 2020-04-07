Воробьев поручил устранить все сбои в дистанционном обучении

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов обеспечить детям и учителям условия для дистанционного обучения. Об этом сообщает РИАМО во вторник, 7 апреля.

По словам Воробеьва, область является одной из лучших в стране по качеству дистанционного обучения.

«Уважаемые главы, помогайте учителям, помогайте детям, у которых нет компьютеров. Такой массовый процесс предполагает какие-то сбои», — сказал он на заседании правительства.

Он отметил, что всего на дистанционного обучение переведены около 900 тысяч человек.

Ранее в Подмосковье указом Воробьева был введен режим всеобщей самоизоляции. Эта мера направлена на снижение скорости распространения новой коронавирусной инфекции. Непродуктивные магазины, салоны красоты и фитнес-центры закрыты до 1 мая. В настоящий момент власти не планируют продлевать учебный год в связи с переходом школ и вузов на дистанционный формат работы.