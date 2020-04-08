В России появилась первая школа онлайн-ретейл менеджмента

Компания 24TTL объявила о старте программы первой в России школы по подготовке онлайн-ретейл менеджеров — 24 Online Retail Management school (24ORM school), сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Преподавателями школы выступят 12 экспертов-практиков из международных и российских компаний, среди которых AliExpress, «М.Видео», Ozon, Goods, Phillips и другие. Эксперты будут разбирать методологию и подходы в освоении профессии, знакомить слушателей с инструментами и технологиям работы с большими мультикатегорийными площадками, объединяющими миллионы покупателей и компаний, а также давать персональные рекомендации.

Обучение в школе охватывает все сферы профессии онлайн-ретейл менеджера, отмечается в сообщении. Программа одного из курсов состоит из 12 онлайн-занятий, рассчитанных на шесть недель, и включает в себя теоретическую и практическую части, а также онлайн-трансляции с преподавателями.

«Цель 24ORM school — обучить слушателей курса высокому уровню профессиональных компетенций и обеспечить рынок онлайн-ретейла специалистами, которые будут способны работать в реалиях современного товарного бизнеса», — отметил директор школы Юрий Шишкин.

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