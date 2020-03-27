Крупнейшая конференция для цифрового бизнеса пройдет онлайн

Ведущие эксперты по продажам в интернете выступят 24 апреля во время крупнейшей конференции по онлайн-ретейлу IDRF-2020. Об этом говорится в пресс-релизе International Digital Retail Forum (IDRF), присланном в редакцию «Ленты.ру».

Конференция пройдет в онлайн-формате, участников и спикеров будут вовлекать в процесс обсуждений по средствам различных механик, сказал идейный вдохновитель конференции и основателя IT-компании 24TTL Юрий Шишкин.

Российские и зарубежные спикеры расскажут участникам о том, куда движется российский рынок онлайн-продаж, об опыте международных коллег, о технологиях для цифровизации бизнеса, ключевых инструментах и способах, которые могут помочь предпринимателям адаптировать их бренд к изменяющимся реалиям бизнеса. Ключевой темой организаторы назвали «Онлайн-ретейл — это новая реальность».

Среди спикеров лидеры таких компаний, как 24TTL, «Яндекс. Маркет», AliExpress, «ВкусВилл», Mars, М.Видео, ЦУМ, Hatch.

В рамках мероприятия участникам также представят 24 ORM school — первую школу по онлайн-ретейл-менеджменту.

Организаторами конференции выступают IT-компания 24TTL и медиагруппа Publicis Groupe. 24TTL разрабатывает решения для крупного бизнеса в сегменте онлайн продаж; Publicis Groupe — крупная международная рекламно-коммуникационная компания.

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