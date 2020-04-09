Кремль уточнил позицию России по нефти

Позиция России по ситуации на мировом нефтяном рынке ясна: координация действий для стабилизации рынка энергоносителей, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 9 апреля.

Он уточнил, что эта позиция будет представлена на переговорах ОПЕК+.

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Встреча в формате ОПЕК+ пройдет 9 апреля. Приглашение на совещание получили, помимо России, семь крупных экспортеров нефти, не входящих в объединение. На 10 апреля запланирована встреча на уровне министров энергетики стран «Большой двадцатки».

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на представителя Минэнерго сообщило, что Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года. По словам собеседника издания, российская сторона пойдет на это в случае, если другие страны также снизят объемы добычи.

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