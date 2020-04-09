Кудрин понадеялся на разум на переговорах с ОПЕК

Глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин понадеялся на торжество разума на переговорах с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по поводу нового соглашения о сокращении добычи нефти. Такую точку зрения он выразил в эфире телеканала принадлежащего Григорию Березкину РБК.

«Я надеюсь и думаю, что разум победит, поэтому какие-то договоренности между странами, производящими нефть, будут достигнуты. Надеюсь и США в эти соглашения вступят», — отметил Кудрин.

По словам главы Счетной палаты, он поддерживает нынешнюю сделку, хотя в целом выступает против любых картельных соглашений на энергорынке.

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9 апреля проходит онлайн-встреча участников прошлого соглашения ОПЕК+ и некоторых других приглашенных организаторами стран. Аналитики ожидают подписания нового соглашения о сокращении добычи. По информации источников, Саудовская Аравия согласилась сократить добычу на четыре миллиона баррелей в сутки от нынешнего уровня, Россия — на два миллиона.

Также речь якобы шла о совокупном сокращении добычи на 20 миллионов баррелей в сутки, но в итоге стороны сошлись на обсуждении 15 миллионов.

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