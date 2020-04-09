В Москве нашли мумии покончивших с собой братьев-пенсионеров

В Москве нашли мумифицированные тела братьев-пенсионеров, которые, предположительно, покончили с собой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, родственница одного из погибших обратилась в полицию с заявлением, в котором объяснила, что мужчина долгое время не выходил на связь. Полицейские вскрыли дверь и обнаружили тела двух пожилых братьев. Они пролежали в квартире более трех месяцев.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в одной из квартир на востоке Москвы обнаружили мумифицированные тела двух женщин. По данным следствия, погибшие были сестрами.

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