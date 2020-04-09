PowerPoint поставил компьютеры под угрозу взлома

В PowerPoint, офисном приложении Microsoft для создания презентаций, нашли уязвимость, которая ставит компьютеры под угрозу взлома. Как сообщил обнаруживший уязвимость исследователь Мандар Сатам (Mandar Satam), новый способ подразумевает манипуляцию с файлом программы.

Для манипуляции используется файл PowerPoint с расширением PPSX. Атакующий проводит его стороннее редактирование: добавляет гиперссылку, переход по которой способен запустить файл из интернета, в том числе дающий возможность взлома устройства.

Сатам подчеркнул, что таким образом смог обойти предыдущие ограничения PowerPoint, введенные Microsoft в 2017 году. Тогда запрет касался действия «выполнить программу», но эту же установку он смог выполнить с помощью «перейти по гиперссылке». По его словам, для установки вредоносного программного обеспечения злоумышленнику по-прежнему нужен лишь файл, активируемый с помощью мыши.

Он расценил наличие такой возможности как уязвимость, однако, по его словам, в службе безопасности Microsoft не рассматривают это как проблему и не планируют исправлений. В корпорации ему объяснили такую позицию тем, что для атаки требуется элемент социальной инженерии — убеждение человека провести серию действий для достижения результативной кибератаки.

Ранее сообщалось, что в облачной платформе Microsoft под названием Azure нашли две уязвимости, позволявшие хакерам заполучить контроль над всем сервером с хранящимися на нем данными клиентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!