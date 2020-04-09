Оценена стоимость коронавируса для мировой экономики

Из-за пандемии коронавируса мировая экономика может недосчитаться порядка 5,5 триллиона долларов за ближайшие два года. К такому выводу пришли аналитики JPMorgan Chase, подсчитывая стоимость COVID-19 для мира, сообщает Bloomberg. Это равнозначно потере целой страны, например, Японии, указывает агентство.
По словам аналитиков, сейчас мир погружается в самую глубокую рецессию мирного времени с 1930-х. Экономический спад будет недолгим, но для восстановления потребуется время: к докризисным показателем мировой ВВП сможет вернуться не раньше 2022 года.
Ранее сообщалось, что из-за пандемии под угрозой потери работы или сокращения зарплаты оказались более миллиарда человек по всему миру. Сильнее остальных от этого могут пострадать работники гостиничного бизнеса, общественного питания и торговли. Кроме того, по оценкам Всемирной торговой организации (ВТО), спад в мировой торговле может превысить 30 процентов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения