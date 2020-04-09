Саудовская Аравия взяла на себя зарплаты в компаниях на время карантина

Власти Саудовской Аравии в рамках помощи частному бизнесу взяли на себя обязательства по компенсации 60 процентов зарплат сотрудников на время карантинных мер для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Saudi Press Agency.

Таким образом королевство намерено бороться с угрозой безработицы. С помощью изданного указа работодатель, чей бизнес пострадал от введенных ограничений, может подать заявку на социальное страхование в течение трех месяцев.

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Максимальная выплата сотруднику составит девять тысяч реалов (180 тысяч рублей) в месяц, а общая сумма помощи будет не выше девяти миллиардов реалов (180 миллиардов рублей).

Как отмечается в сообщении, такая мера поспособствует экономическому развитию, особенно в категории малого и среднего бизнеса, и сохранит рабочие места в частном секторе.

В России власти также пытаются не допустить роста безработицы на время нерабочего периода. Компаниям, которые сокращают сотрудников без уважительной причины, грозит наказание.

В качестве мер поддержки готовятся только отсрочки по уплатам налогов и страховых взносов, однако денежная помощь не планируется как минимум до мая. Чиновники полагают, что у компаний хватит средств для выплат зарплат в полном размере на время остановки производства.

С такой позицией не согласен, в частности, глава Минпромторга Денис Мантуров. По его мнению, попытка противодействовать увольнениям угрозой преследования только ухудшит и без того тяжелую ситуацию. В свою очередь крупнейшие российские бизнес-объединения попросили государство вернуть 30 процентов средств, которые компании уплатили в качестве взносов по страхованию от несчастных случаев.

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