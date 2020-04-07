Российский бизнес попросил власть вернуть деньги

Крупнейшие российские бизнес-объединения направили письмо премьер-министру страны Михаилу Мишустину, в котором предложили ряд мер по борьбе с кризисом, вызванным распространением коронавируса. Об этом со ссылкой на документ сообщает ТАСС.

В одном из пунктов авторы документа попросили вернуть до 30 процентов денег, которые компании уплатили в качестве взносов по страхованию от несчастных случаев.

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По их словам, предприятия несут большие расходы на санитарно-эпидемиологические меры, а у крупных компаний счет и вовсе идет на десятки миллионов рублей.

Письмо подписали глава «Опоры России» Александр Калинин, президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, председатель «Деловой России» Алексей Репик и президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Они также попросили радикально сократить налогообложение и подумать о субсидиях компаниям в размере двух третей от среднемесячного заработка сотрудников. Как отмечается в письме, такая мера распространена в международной практике, а ввести ее следует на весь апрель или вообще на весь нерабочий период.

Индивидуальным предпринимателям бизнес-объединения предложили выплачивать ежемесячное пособие, равное минимальному размеру оплаты труда (МРОТ, 12 130 рублей). Режим самозанятых, говорится в документе, лучше распространить на всю Россию, а ставка налога на этот вид деятельности должна составлять один процент. Это позволит гражданам искать дополнительные доходы и легализовать свою деятельность.

Бизнесмены считают важным временно изменить порядок увольнения сотрудников, чтобы компании могли оперативно реагировать на ситуацию. В противном случае они могут не выжить, и работу потеряет гораздо большее число людей.

Ранее 7 апреля Мишустин анонсировал новый пакет мер, направленных на спасение экономики. Он не уточнил, какие решения готовятся и когда их утвердят.

До этого источники в правительстве рассказали, что в список мер не войдет выделение денежных средств как минимум до конца мая. Не стоит ждать бизнесу и освобождения от выплаты основных налогов и прощения долгов по ним. Чиновники полагают, что компании способны продержаться сами.

Однако некоторые министры настаивают на более серьезной поддержке бизнеса. Так, глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что попытка противодействовать увольнениям угрозой преследования сделает ситуацию только хуже, вместо этого бизнес следует освободить от налогов как минимум до сентября.

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